O Betis operou uma reviravolta para vencer na receção ao Valência, em encontro da 22.ª jornada do campeonato (2-1). Na tarde deste domingo, o médio André Almeida (ex-V. Guimarães) foi suplente utilizado no Valência.

Depois de Pepelu falhar um penálti ao minuto 13, os forasteiros alcançaram a vantagem aos 20 minutos, graças ao ala Rioja. Todavia, três minutos volvidos, o avançado Ávilla capitalizou um penálti e restabeleceu a igualdade.

Entre trocas, o médio Pablo Fornals – aposta ao intervalo – completou a reviravolta aos 88 minutos.

Assim, o Betis subiu ao quinto lugar, com 35 pontos, antes da receção ao Atlético de Madrid na quinta-feira (20h), nos “quartos” da Taça. No domingo (17h30), o Betis retoma o campeonato no reduto do Atlético de Madrid (3.º).

Quanto ao Valência, a equipa de André Almeida continua no 15.º lugar, com 23 pontos, dois de vantagem sobre a zona de despromoção. Segue-se a receção ao Ath. Bilbao na quarta-feira (20h) – a contar para a Taça – e a receção ao Real Madrid (2.º), no domingo (20h).