Dani Gómez é reforço do Valência, por empréstimo do rival Levante, informou esta sexta-feira o clube che.

Em comunicado, o emblema do Mestalla informa ainda que fica com uma opção de compra pelo avançado no final da presente época, sem no entanto referir quaisquer valores.

Na temporada passada, Dani Gómez fez seis golos e uma assistência ao serviço do Levante, atualmente na segunda divisão.