Na deslocação ao terreno do Getafe, o Valência precisava desesperadamente de uma vitória, mas não foi além de um empate, num jogo em que Thierry Correia saiu lesionado.

Em Madrid, num encontro a contar para a 8.ª jornada da LaLiga, a equipa visitante até começou melhor ao chegar à vantagem por Barrenechea aos 36 minutos. Ainda assim, já nos suspiros finais, numa altura em que em Valência já se sonhava com os três pontos, o árbitro apontou para a marca dos 11 metros, depois de existir uma mão na bola, dentro da grande área.

Desta forma, Mauro Arambarri, sem misericórdia, roubou dois pontos aos visitantes e fez o empate.

Do lado do Getafe, o português Domingos Duarte não saiu do banco, assim como André Almeida entre os forasteiros.

Mais cedo neste domingo, o Leganés recebeu e venceu o Celta de Vigo por 3-0, com golos de Diego Garcia, Darko Brasanac e Sergio Gonzalez Poirrier.