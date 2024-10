Thierry Correia será avaliado no Porto à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, contraída no fim de semana.

Esta atualização foi publicada pelo clube espanhol durante a tarde desta quinta-feira.

O lateral-direito, ex-Sporting, saiu de maca do jogo entre o Valência e o Getafe. Em todo o caso, ainda não foi confirmada se a época do defesa português terminou.

No Valência desde 2019, Thierry Correia cumpriu 11 jogos nesta temporada, nove dos quais como titular.