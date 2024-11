O Valência voltou a pedir o adiamento da eliminatória da Taça do Rei, no reduto dos madrilenos do Parla Escuela.

O encontro, inicialmente agendado para a noite da última quarta-feira, foi reagendado para esta quarta-feira (6 de novembro). Mas, uma nova data terá de ser acordada.

«O Valência entende que, neste momento de grande dificuldade, toda energia, atenção e apoio devem estar voltados para ajudar as pessoas afetadas pela DANA. O futebol está em segundo plano.»

«Desde terça-feira, o Valencia está à disposição das autoridades e dos municípios afetados para ajudar no que for possível», lê-se no comunicado publicado na manhã desta segunda-feira.