Salvador Gomar, presidente da Federação de Futebol da Comunidade Valenciana, está entre os milhares de visados pela tempestade Dana, que já provocou, pelo menos, 52 mortos, além de dezenas de desaparecidos.

Conforme relatou ao jornal Marca na manhã desta quarta-feira, Salvador Gomar não soube do paradeiro da filha a partir das 4 da manhã.

«Ela estava numa zona industrial e ficaram retidos desde ontem [terça-feira] à tarde. A última notícia que tive foi às 4 da manhã, depois ficaram sem bateria, mas consta que estão bem», adiantou.

Ora, a preocupação de Salvador Gomar gerou inúmeras chamadas e mensagens. Por isso, pelas 10h45 locais (9h45 em Portugal Continental), Gomar recorreu ao X – antigo Twitter – para novo ponto de situação.

«Já sei dela [da filha] e está bem. Obrigado pela preocupação e apoio, não tenho conseguido responder a todas as mensagens. Continuamos consternados com o que vivemos. Coragem aos afetados, aos familiares e amigos das pessoas falecidas. Isso é o que é importa agora», escreveu o presidente da Federação de Futebol da Comunidade Valenciana.

Ya sé de ella y está bien. Gracias por vuestra preocupación y apoyo, no he podido contestar a todos los whatsapps 🙏🏼



Seguimos consternados con lo que hemos vivido y estamos viviendo. Ánimo a los afectados y a familiares y amigos de la gente fallecida. Eso es lo importante ahora https://t.co/daUtmx22Xo — Salva Gomar (@Salvador_Gomar) October 30, 2024

Na referida entrevista à Marca, Salvador Gomar revelou que vários funcionários da federação a que preside também viveram momentos de pânico.

«Tenho trabalhadores a dormirem na estrada, quatro salvaram-se por milagre e outros perderam os carros. É um desastre. O pior é o que vem a seguir, recolher a lama e limpar. Alguns dos desaparecidos vão aparecer, outros foram levados pela água», terminou.

Na última noite, em Valência, foram registados máximos de precipitação em 24 horas desde 11 de setembro de 1966.

Por isso, a visita do Valência aos madrilenos do Parla Escuela, da quinta divisão, em encontro da Taça do Rei, a princípio agendado para a noite desta quarta-feira, foi adiado para 6 de novembro.

Em simultâneo, o governo espanhol criou uma comissão de crise, presidida pelo primeiro-ministro Pedro Sanchéz.

[artigo atualizado]