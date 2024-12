A época do Valência segue envolta em tormenta. Depois da terrível tempestade que assolou a região em outubro e novembro, o histórico emblema caiu para o último lugar da La Liga, na noite de sexta-feira, face à derrota com o Valladolid. Foi a terceira derrota consecutiva do conjunto «Che» no campeonato, pelo que o treinador Rubén Baraja estará na iminência de deixar o comando técnico.

Ora, na madrugada deste sábado, para lá das duas da manhã, dezenas de adeptos aguardaram pela saída da equipa do aeroporto – rumo ao autocarro – para expressarem a sua insatisfação.

Ainda que com rondas em atraso, o Valencia regista somente duas vitórias em 15 jornadas. Por isso, totaliza dez pontos, permanecendo a cinco da linha de água. Na quarta-feira, o Valencia acerta calendário no reduto do também aflito Espanyol (18.º).

De recordar que a formação «Che» conta com o médio português André Almeida – ex-Vit. Guimarães – e o defesa Thierry Correia – ex-Sporting – que continua a recuperar de uma grave lesão no joelho.