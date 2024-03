O Valência divulgou, esta sexta-feira, a instalação de uma lona contra o racismo e discriminação, no exterior do Mestalla.

«Lute para defender todos os lados de todas as cores», lê-se. A referida lona resulta de uma campanha conjunta entre Valência, Puma e La Liga.

Tal mensagem surge quase 10 meses depois de o Valência ser punido com o encerramento de uma bancada do Mestalla, por três jogos, face a insultos racistas proferidos contra Vinicius Júnior, do Real Madrid.