O Betis encaixou a terceira jornada sem vencer e, neste domingo, perdeu na visita ao Getafe (2-0). Neste encontro da 27.ª jornada do campeonato, os anfitriões edificaram a vantagem pelos alas Kiko Femenía e Satriano, que faturaram aos 28 e 45+1 minutos, respetivamente.

Assim, o Betis continua no 5.º lugar, com 43 pontos, oito de vantagem sobre o Getafe (9.º).

Também neste domingo, o Sevilha empatou a um golo na receção ao Rayo Vallecano. Ainda que o avançado Adams tenha adiantado os andaluzes aos 13 minutos, o lateral Pacha restabeleceu a igualdade aos 50 minutos.

Na fuga à despromoção, Rayo (13.º) e Sevilha (14.º) continuam empatados a 31 pontos, na companhia do Girona (15.º). Este trio guarda seis pontos sobre a zona de despromoção.

Por último, o Valência venceu na receção ao Alavés, por 3-2, recuperando de duas desvantagens. Nos anfitriões, o lateral Thierry Correia (ex-Sporting) começou de início e o médio André Almeida (ex-V. Guimarães) foi aposta aos 82 minutos.

Depois de o extremo Boye adiantar o Alavés ao terceiro minuto, o médio Javi Guerra aplicou o empate aos 47m. Entre trocas, Boye bisou aos 71m e o defesa Comert aplicou o 2-2 em cima do minuto 90. Por último, aos 90+9m – e já com o Alavés reduzido a nove – o avançado Hugo Duro converteu um penálti.

Ao atingir a segunda vitória consecutiva, o Valência salta para o 12.º lugar, com 32 pontos, cinco de vantagem sobre o Alavés (16.º), que encaixou o segundo desaire seguido.