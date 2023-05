O Valencia reagiu com «indignação» ao castigo imposto pela federação espanhola na sequência dos insultos racistas dirigidos a Vinicius Junior no decorrer do jogo com o Real Madrid. O clube considera que a sanção de fechar uma parte das bancadas do Mestalla nos próximos cinco jogos é «desproporcional» e está baseada em provas a que o clube não teve acesso.

A reação do Valencia foi feita através de um comunicado, publicado na última madrugada, em que o clube começa por condenar todas as manifestações de cariz racista.

«O Valencia sempre condenou, condena e condenará na forma mais energética qualquer ato de racismo ou violência. Estes comportamentos não têm espaço no futebol, nem na sociedade e vamos continuar a lutar para erradicar esta praga. Por esse motivo, o Valencia está a colaborar desde o primeiro minuto com a polícia e com as autoridades para esclarecer o que aconteceu no passado domingo», começa por destacar o clube.

O clube prossegue depois com a garantia que vai afastar, de forma definitiva, todos os adeptos que estiveram implicados no incidente e que foram identificados pela polícia, mas considera a sanção aplicada ao clube «desproporcionada, injusta e sem precedentes».

«A luta contra o racismo requer um compromisso real de todas as partes implicadas e não pode ser utilizada como pretexto para incorrer em graves injustiças. O Valencia vai recorrer até à última instância contra o encerramento da Bancada de Animação, uma sanção que considera totalmente injusta. O Valencia pede máximo respeito e rigor pela nossa instituição e pelos adeptos», lê-se ainda no comunicado.