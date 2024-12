Ao fim de um mês sem vencer no campeonato, e em posição complicada, Rubén Baraja deixou o cargo de treinador do Valência, conforme informou esta segunda-feira o emblema «Che».

A crise era por demais evidente, com a contestação a subir de tom a cada semana. Neste domingo, o Valência empatou a um golo na receção ao Alavés, permanecendo com duas vitórias no campeonato.

«Baraja é uma das principais lendas da história do Valência. Após a sua chegada em fevereiro de 2023, ajudou a estabilizar a equipa, superando uma situação complicada, e, na última temporada, (…) aproximou o Valência dos lugares europeus.»

«A dinâmica de resultados ao longo desta temporada exigiu uma decisão muito difícil de tomar, mas que visa reverter a situação e alcançar melhores resultados. O Valência deseja a Rubén Baraja muito sucesso», lê-se, em comunicado.

Enquanto jogador, Baraja representou o Valência de 2000 a 2010.

Desta forma, Thierry Correia e André Almeida ficam sem treinador, sabendo que vão entrar em 2025 no 20.º e último posto do campeonato, com 12 pontos, a quatro dos lugares de salvação.

A 3 de janeiro (20h), o Valência recebe o Real Madrid (2.º), em encontro referente à 12.ª jornada.