O Valência levou a melhor no duelo com o Levante graças a um belo golo de Hugo Duro ao minuto 79. Nesta sexta-feira, na 13.ª ronda da La Liga, o avançado espanhol aplicou o pontapé de bicicleta que desfez o nulo e soltou a festa no Mestalla.

Nos anfitriões, o lateral Thierry Correia e o médio André Almeida foram titulares.

Assim, o Valência sobe ao 15.º lugar, com 13 pontos, alcançando Real Sociedad e Celta de Vigo, e deixando os lugares de despromoção à distância de três pontos. Segue-se a visita ao Rayo Vallecano (12.º), a 1 de dezembro.

Por sua vez, o Levante é 19.º e penúltimo, com 9 pontos, a dois de zona segura. Na próxima ronda há receção ao Ath. Bilbao (7.º), a 29 de novembro.