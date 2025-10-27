José Manuel Ochortorena faleceu nesta segunda-feira aos 64 anos. O antigo guarda-redes e internacional espanhol despontou no Real Madrid, onde fez formação e permaneceu vinculado até 1988. Nesse verão rumou ao Valência, clube que representou até 1992. Pelo meio, em 1990, representou a Espanha no Mundial ‘90.

Assim, terminou a carreira com Taça UEFA (duas), La Liga (três), Taça e Taça da Liga de Espanha no currículo.

Enquanto treinador, o basco – natural de San Sebastián – orientou os guarda-redes da seleção espanhola (1999-2004 e 2008-2021), Liverpool (2004-2007) e Valência (2007-2025).

