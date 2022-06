O Valência apresentou esta quinta-feira o plano do Nou Mestalla, novo estádio do clube, prometendo concluiu um processo que se arrasta há quinze anos. As obras para a construção do recinto foram iniciadas em 2007.

Inicialmente, o sucessor do velhinho Mestalla tinha conclusão prevista para 2009. Porém, a obra foi travada por dificuldades financeiras. Em 2011, o Valência anunciou um acordo para avançar com o projeto, mas o acordo não foi concluído.

Em 2013, novo projeto e nova promessa de conclusão. Agora, nove anos mais tarde, o clube promoveu uma conferência de imprensa no local da construção para relevar os traços renovados do Nou Mestalla.

O novo estádio será inaugurado com uma capacidade para 49 mil espectadores, podendo ser ampliado para 70 mil espectadores, com a utilização do anel superior.

VEJA AS FOTOGRAFIAS DIVULGADAS PELO VALÊNCIA