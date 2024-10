A tempestade Dana fez, pelo menos, 52 mortos em Espanha, além de dezenas de desaparecidos, conforme informaram os serviços de emergência da Catalunha.

Entretanto, na última noite, em Valência, foram registados máximos de precipitação em 24 horas desde 11 de setembro de 1966.

Face a este contexto, o governo criou uma comissão de crise, presidida por Pedro Sanchéz, primeiro-ministro de Espanha.

La DANA está arrasando Valencia: casas inundadas, coches flotando, servicios de emergencia colapsados y personas atrapadas

Hilo con todas las imágenes que los medios de comunicación no te están enseñando pic.twitter.com/eVsPOCJL7I — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) October 29, 2024

No universo desportivo, o Valência pediu o adiamento da visita aos madrilenos do Parla Escuela, da quinta divisão, em encontro da Taça do Rei, a princípio agendado para a noite desta quarta-feira.

«O clube entende que é a medida mais conveniente face às graves consequências do Dana na região de Valência, às recomendações [das autoridades] para evitar viagens e aos cortes com Madrid», lê-se na publicação divulgada na noite de terça-feira.

A federação espanhola e o Parla Escuela concordaram, pelo que esta partida foi adiada para as 19h locais de 6 de novembro (quarta-feira).

[artigo atualizado]