O Marítimo anunciou que chegou a acordo para a «cessação do empréstimo» de Jorge Saenz, que inicialmente seria até ao final da temporada, informou o clube madeirense.

«A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, informa que chegou a acordo para a cessação do empréstimo do jogador Jorge Sáenz, inicialmente previsto até ao final da época 2021/2022», lê-se num comunicado publicado no site.

O defesa-central, de 25 anos, chegou no início da temporada cedido pelo Valência. Disputou sete jogos oficiais, seis deles na I Liga e um na Taça de Portugal.

O destino de Jorge Sáenz é a II Liga espanhola, na qual representará o Mirandés, também por empréstimo.

«O Club Desportivo Mirandés e o Valência CF chegaram a um acordo para a transferência do defesa de 25 anos, que atualmente competia por empréstimo no CS Marítimo, da I Liga portuguesa, para o conjunto ‘rojilo’ até ao resto da época», anunciou a equipa do segundo escalão espanhol, como indica a Lusa.

A saída de Jorge Sáenz é a primeira alteração no plantel maritimista nesta janela de transferências.