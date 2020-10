Valentin Rosier está a caminho do Besiktas. Nesta altura a transferência ainda não está fechada, mas está muito bem encaminhada e o Sporting já acerta os detalhes para dar este dossier por encerrado.

A SAD leonina empresta o jogador por uma temporada, ficando o Besiktas com opção de compra do passe de 7 milhões de euros por 90 por cento do passe.

Rosier custou 5,2 milhões de euros ao Sporting (mais o passe de Mama Baldé), tendo realizado apenas dezasseis jogos pela equipa principal leonina. O lateral francês chegou lesionado, enfrentou depois vários problemas físicos e deixou de contar quando chegou Ruben Amorim. Por isso fez apenas 16 jogos, 15 deles como titulares.