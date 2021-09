Oficializado como reforço do Benfica no último dia do mercado de verão, Valentino Lázaro confessou que o interesse dos encarnados nele não era de agora.

«O primeiro contacto foi feito há uns anos, mas agora o interesse do Benfica era ainda mais consistente. Era a altura certa e vi que o interesse continuava a ser tão forte, que as pessoas queriam mesmo contar comigo. É como uma família e o sentimento foi sempre forte, por isso não tive dúvidas de que queria vir para o Benfica», disse o internacional austríaco em declarações aos canais oficiais do Benfica.

Lázaro disse que já conhecia o Estádio da Luz há quase dez anos, quando numa vinda a Portugal com uma das seleções jovens da Áustria visitou o Estádio da Luz e o museu. «Desde aí que tenho um olho no clube», vincou.

O jogador de 25 anos disse estar entusiasmado para ajudar a equipa de Jorge Jesus e falou sobre Julian Weigl e João Mário, jogadores que já conhecia do futebol alemão e do Inter de Milão, respetivamente. «Claro, o João Mário, pois fomos colegas no Inter Milão, estivemos algum tempo juntos. Depois, o Julian Weigl, pois defrontámo-nos várias vezes na Alemanha e pelas seleções nacionais, falamos a mesma língua e isso vai ajudar-me imenso. Vendo estas pessoas e o resto dos jogadores, será muito bom jogar com eles», reconheceu, negando ter-lhes pedido conselhos antes de se mudar para Benfica por empréstimo do Inter.

«Normalmente faria isso [pedir conselhos], mas desta vez, desde a primeira vez que conversei sobre esta possibilidade, tive sempre bons sentimentos sobre o Clube e não precisei de falar com ninguém. Não foi preciso ser convencido por ninguém, pois já conhecia o que o Benfica pode oferecer. As instalações, os adeptos e o estádio são incríveis. O interesse foi muito forte também, por isso quis mesmo vir para o Benfica», concluiu.