Francesco Bagnaia (Ducati) venceu, este domingo, o Grande Prémio de Valência em Moto GP, no Circuito Ricardo Tormo, na última corrida do Mundial de velocidade em motociclismo de 2021, marcada pelo adeus de Valentino Rossi e na qual o português Miguel Oliveira (KTM) ficou na 14.ª posição.

O piloto italiano, que saiu da segunda posição para as 27 voltas da corrida, foi ultrapassado por Jack Miller e por Joan Mir na parte inicial da corrida, mas conseguiu recuperar a posição no pódio até à ultrapassagem decisiva a Jorge Martín (Prema Racing), à entrada para as 12 últimas voltas.

Miguel Oliveira, que partiu na 20.ª posição, teve um início positivo, ao subir cinco posições até ao 15.º lugar. Ainda foi, entretanto, ultrapassado por Enea Bastianini e por Álex Márquez ao longo das voltas, mas acabou por beneficiar das quedas de Takaaki Nakagami e, mais tarde, de Álex Rins – quando este seguia em terceiro e na luta pelo topo – para subir à 14.ª posição, da qual não mais saiu: nem para baixo, nem para cima.

O arranque de corrida, que permitiu a Miguel Oliveira subir posições:

Tudo isto no adeus de Valentino Rossi, que teve direito a tudo e mais alguma coisa na despedida, com um ambiente incrível nas bancadas, com adeptos cheios de adereços alusivos a ‘Il Dottore’, mas também um abraço de Ronaldo ‘Fenómeno’, um mural dedicado a si e todas as câmaras a focarem-no ao longo do Grande Prémio.

Após a vitória confirmada para Bagnaia, os pilotos reuniram-se em torno de Valentino Rossi, para a consagração e para a homenagem ao italiano, com abraços e cumprimentos. A isso, seguiu-se uma volta de consagração na pista, atrás de Rossi.

O pódio, de resto, foi todo da Ducati: Jorge Martín foi segundo classificado e Jack Miller terceiro.

Miguel Oliveira termina Mundial em 14.º

O piloto português de Almada somou mais dois pontos em Valência e terminou na 14.ª posição do Mundial. Fabio Quartararo, campeão do mundo que fez quinto lugar em Valência, somou mais 11 pontos e terminou com 278.

A classificação final do Mundial:

1.º: Fabio Quartararo (Yamaha), 278 pontos

2.º: Francesco Bagnaia (Ducati), 252

3.º: Joan Mir (Suzuki), 208

4.º: Jack Miller (Ducati), 181

5.º: Johann Zarco (Ducati), 173

6.º: Brad Binder (KTM), 151

7.º: Marc Márquez (Honda), 142

8.º: Aleix Espargaró (Aprilia), 120

9.º: Jorge Martín (Ducati), 111

10.º: Maverick Viñales (Aprilia), 106

11.º: Enea Bastianini (Ducati), 102

12.º: Pol Espargaró (Honda), 100

13.º: Álex Rins (Suzuki) 99

14.º: MIGUEL OLIVEIRA (KTM), 94

15.º: Takaaki Nakagami (Honda), 76

16.º: Álex Márquez (Honda), 70

17.º: Franco Morbidelli (Yamaha), 47

18.º: Valentino Rossi (Yamaha), 44

19.º: Luca Marini (Ducati), 41

20.º: Iker Lecuona (KTM), 39

21.º: Danilo Petrucci (KTM), 37

22.º: Stefan Bradl (Honda), 14

23.º: Michele Pirro (Ducati), 12

24.º: Andrea Dovizioso (Yamaha), 12

25.º: Dani Pedrosa (KTM), 6

26.º: Lorenzo Savadori (Aprilia), 4

27.º: Tito Rabat (Ducati), 1

28.º: Gal Crutchlow (Yamaha), 0

29.º: Garrett Gerloff (Yamaha), 0

30.º: Jake Dixon (Yamaha), 0

A homenagem a Rossi logo após o triunfo de Bagnaia: