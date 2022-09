Louis van Gaal tem 71 anos e não pára de surpreender. Desta vez, decidiu chamar seis guarda-redes e um antigo técnico de voleibol para treinar a marcação de grandes penalidades, já a pensar no Campeonato do Mundo de 2022, que arranca em novembro, no Qatar.

Kjell Scherpen (Vitesse) e Justin Bijlow (Feyenoord) foram acrescentados ao leque de quatro guardiões da lista de convocados dos Países Baixos. A grande novidade, porém, passa pela presença de Peter Murphy, ex-jogador e ex-treinador de voleibol.

Peter Murphy, que também colaborou com o Comité Olímpico Nacional dos Países Baixos, terá dados sobre a importância da parte mental no momento da marcação de grandes penalidades. Sobre esse facto, Louis van Gaal não quis abrir o jogo.

«Os penáltis são muitas vezes decisivos. O Murphy vai fazer testes com os guarda-redes e falar com eles sobre formas de perturbar os adversários, também há recursos para isso. Se a ciência diz que é possível, vamos ver se é possível melhorar o nosso desempenho», disse o selecionador neerlandês, em conferência de imprensa.

«Essa foi a área de estudo do Peter Murphy. Ele não estudou voleibol, estou outra ciência. Não quero alongar-me sobre isto, senão outros países irão fazer o mesmo. Somos provavelmente o primeiro país a fazer isto com uma base científica», acrescentou Van Gaal, sem prestar mais esclarecimentos: «Em 2014, aquela mudança de guarda-redes foi inspiração. Agora, vamos ter uma base científica. Isso é inovador.»