Sydney van Hooijdonk, filho de Pierre van Hooijdonk (ex-Benfica), completou neste sábado um 'hat trick' pelo Heerenveen no reduto do Vitesse (0-4), para o campeonato dos Países Baixos.

O avançado de 22 anos continua a reforçar o seu estatuto do campeonato dos Países Baixos, depois de meia época pouco feliz no Bolonha. Sidney despontou no NAC Breda e regressou ao país em janeiro de 2022 por empréstimo do clube italiano.

Com a camisola do Heerenveen, desde o início do ano civil, Sydney van Hooijdonk, marcou 10 golos em 18 jogos. Neste sábado foram três, todos a passe de Amin Sarr, que também balançou as redes do Vitesse.