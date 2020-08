Ricky van Wolfswinkel voltou a marcar um golo, depois de ultrapassar um aneurisma cerebral. O antigo jogador do Sporting, recorde-se, foi diagnosticado na sequência de uma contusão sofrida a 7 de agosto, num jogo da Liga Europa frente ao LASK Linz. Foi operado, ficou seis meses em recuperação e voltou a jogar em fevereiro: nove minutos num jogo da Liga Suíça.

A pandemia obrigou-o a parar logo depois disso e só agora, em julho, num jogo do Basileia frente ao FC Zurique, Van Wolfswinkel conseguiu voltar a sentir a emoção de fazer um golo, no fim de um longo calvário que lhe podia ter custado a vida.

«Foi assustador. Não temos ideia do que é ou dos perigos que pode trazer. Foram dias difíceis que vivi no hospital. «Não pude jogar por seis meses. Não pude treinar, não pude fazer nada. No primeiro dia fora do hospital, comprei flores à minha esposa e pedi-lhe desculpa pelos próximos meses, porque sabia que ia estar mal-humorado», confessou o holandês à BBC.

«Houve jogos que comecei a ver e, depois de 20 minutos, dizia à minha esposa 'vou embora, não consigo ver'. Depois veio a paragem por causa da pandemia e eu dizia a mim mesmo que há coisas piores na vida. As pessoas estavam a morrer por causa do coronavírus, então por que havia de reclamar se tivesse uma recuperação mais longa do meu aneurisma?»

Todos os sofrimentos passados durante cerca de um ano tornaram o golo que agora fez ainda mais doce, adiantou.