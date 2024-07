Vangelis Pavlidis teve uma primeira parte para recordar, diante do Celta de Vigo, neste sábado, no segundo jogo da pré-temporada do Benfica. O jogador grego marcou dois golos, um deles de penálti, mas também sofreu uma queda aparatosa, antes de marcar.

Logo ao minuto cinco, o avançado grego caiu de costas numa escadaria que está junto ao relvado do Estádio Municipal de Águeda. Numa disputa de bola com Carlos Dominguez, aconteceu a queda aparatosa.

Rapidamente, os jogadores do Benfica acudiram Pavlidis, mas o mesmo levantou-se rapidamente do local. Nas imagens televisivas, é possível perceber que a cobertura metálica desta escadaria não estava corrida, tal como outra imediatamente ao lado.

Veja o lance: