O atual presidente do Varzim e candidato às próximas eleições do clube, Edgar Pinho, garantiu esta sexta-feira ter condições, a curto prazo, para liquidar pessoalmente os compromissos financeiros dos poveiros, na ordem dos 500 mil euros, após o ato eleitoral de sábado.

O histórico clube da Póvoa de Varzim, que desceu, para a época 2022/23, à Liga 3, precisa da verba para liquidar compromissos salariais com o plantel profissional, com a formação e também para resolver questões relativas à inscrição da equipa na próxima época.

«Se os sócios do Varzim mantiveram a confiança no nosso projeto, estarei em condições para, pessoalmente, já na próxima semana, fazer face aos prementes compromissos financeiros do clube, dando estabilidade para a equipa lutar pelo regresso aos campeonatos profissionais», disse à agência Lusa Edgar Pinho, que encabeça a lista A no sufrágio de sábado.

O empresário de 67 anos lidera os destinos do Varzim desde 2019.

Pedro Costa, engenheiro de 28 anos que comanda a lista B, prometeu «reforçar o investimento na formação do clube e melhorar as condições de trabalho dos atletas». «O Varzim tem de voltar a ser um clube de referência na formação nacional. Queremos voltar a implementar o projeto “Varzim vai à escola” e aumentar os polos de formação no concelho», disse o dirigente.

Sobre os 500 mil euros de compromissos que têm de ser liquidados a breve trecho, Pedro Costa disse ter «parceiros para assegurar o financiamento dessa verba».

O ato eleitoral do Varzim, para se encontrar os corpos sociais que vão dirigir o clube no próximo triénio (2022 a 2025), decorre no sábado, na sede do clube, no estádio, entre as 10 e as 19 horas.