Defesa do Varzim entra na universidade com a melhor nota do curso
Miguel Vila Cova, de 19 anos, soma pontos dentro e fora de campo. Defesa central da equipa sénior do Varzim Sport Club, líder da série A da Liga 3, o jovem entrou este ano no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos, com a melhor nota do curso de Gestão de Empresas em regime pós-laboral, onde foi colocado com 186,3 valores.
Natural da Póvoa de Varzim, Miguel fez toda a sua formação futebolística no emblema poveiro e mantém-se como uma das apostas do clube para o futuro. Ao mesmo tempo, decidiu reforçar a vertente académica, procurando conciliar a exigente rotina desportiva com os estudos superiores. “O IPCA mostrou-me ser uma instituição que se preocupa com os estudantes. O meu pai estudou aqui e sempre me falou muito bem da experiência”, refere o atleta.
Depois de uma primeira passagem pelo ensino superior sem o resultado esperado, o defesa central encontrou no IPCA a oportunidade certa para prosseguir a formação. O curso em Gestão de Empresas surge como uma base de segurança para o futuro, numa carreira onde a incerteza do futebol profissional está sempre presente. Apesar de o futebol ser a sua paixão, Miguel quer estar preparado para outras oportunidades.
Com a disciplina que o caracteriza nos relvados, Miguel encara agora um novo desafio académico, determinado em vencer tanto nas quatro linhas como na universidade.