O guarda-redes do Varzim Ricardo Nunes anunciou este domingo o final da carreira, aos 41 anos, e informou que vai ser candidato à presidência do clube, que milita, atualmente, na Liga 3.

O anúncio do término da carreira foi feito em pleno relvado do estádio do Varzim, no final da partida com o Lusitânia de Lourosa, da oitava jornada da fase de Apuramento de Campeão da Liga 3, que o conjunto alvinegro venceu por 4-3.

Foi no centro do terreno, e rodeado da família e todos os elementos do plantel e da estrutura técnica e diretiva, que Ricardo Nunes anunciou aos adeptos, através da instalação sonora do recinto, que este seria o jogo final da sua carreira.

«Foi aqui que cresci como homem e como jogador e, por isso, faz todo o sentido terminar aqui a carreira. Agradeço a todos os que me apoiaram ao longo dos anos. Só tenho de estar orgulhoso de todos estes meus anos no futebol», disse o guarda-redes, natural da Póvoa de Varzim.

Ricardo, que recebeu do clube um quadro de grandes dimensões com sua fotografia a palavra obrigado, falou num «dia feliz e com sentimento de dever cumprido».

O guarda-redes disse que este momento «já estava planeado há algum tempo», e anunciou que será candidato às eleições para a presidência do Varzim, que atualmente está a ser dirigido por uma Comissão Administrativa.

«Esse será o meu próximo passo [candidatar-se à presidente]. Vou preparar o projeto porque quero ajudar o clube a continuar a crescer e evoluir para ir para o lugar onde merece, longe das polémicas com os problemas financeiros e com os salários em atraso», concluiu Ricardo Nunes.

Em relação aos salários em atraso, os jogadores do Varzim promoveram este domingo um protesto, ficando imóveis, no início da partida com o Lusitânia de Lourosa.

O agora ex-jogador, de 41 anos, começou a sua carreira com profissional no Varzim, tendo ainda representado a União de Leiria, Académica de Coimbra, FC Porto, Vitória de Setúbal e Desportivo de Chaves, regressando ao «clube do coração» em 2020/21 para cumprir mais quatro épocas, até colocar este domingo o ponto final na carreia.