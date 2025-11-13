Luís Leal, sócio n.º 1 no Varzim, clube que disputa a Liga 3, faleceu esta quinta-feira. O clube varzinista já manifestou o «profundo pesar» pela perda de uma «figura enorme» do clube da Póvoa do Varzim. Tinha 90 anos.

Foi jornalista e tipógrafo, tendo colaborado com diversos jornais locais e nacionais e rádios ao longo durante mais de sete décadas. Foi, inclusive, fundador do jornal do clube. Em 2023 foi também homenageado com a sala de imprensa do estádio do Varzim a ser batizada com o seu nome.

«O seu nome ficará para sempre ligado à história do clube, que tanto honrou e serviu. À família e amigos, o Varzim SC endereça as mais sinceras condolências e toda a família varzinista une-se em sua memória», escreveu o clube que atua no terceiro escalão.