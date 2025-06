A hora do regresso está iminente: André André prepara-se para ser anunciado como reforço do Varzim, que milita na Liga 3. Segundo apurou o Maisfutebol, o médio de 35 anos – natural das Caxinas, em Vila do Conde – já acertou a rescisão de contrato com o Leixões, emblema com o qual tinha contrato por mais um ano.

Em 2024/25, André André assinou três golos e três assistências em 29 partidas pelos “Bebés do Mar”, orientados por Carlos Fangueiro, José Mota e, por fim, por Cristiano Couto Brito.

Depois de ciclos por Leixões, Vitória de Guimarães – entre 2012 e 2015, e de 2018 a 2024 – e FC Porto, da fugaz viagem pelos sauditas do Al Ittihad (2021/22), André André prepara-se para regressar à casa onde cumprir formação, de 1999 a 2006, e que deixou em 2012.

O objetivo nos “Lobos do Mar” – orientados por Álvaro Madureira e presididos pelo antigo guarda-redes Ricardo Nunes – será, por certo, trabalhar para regressar à II Liga, patamar que deixaram em 2022. Esta época espreitaram os lugares de promoção, mas terminaram no 4.º posto dessa fase, a cinco pontos do Sporting B.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

Filho e sobrinho de “Lobos” – António André e Mário André – o médio, de 35 anos, prepara-se para retomar o legado desta família na Póvoa. O anúncio deve acontecer na próxima semana.