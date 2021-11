Declarações do treinador-adjunto, José Esteves, à Sport Tv, depois da derrota diante do Sporting (2-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

[Varzim tentou lutar pelo jogo]

«Vínhamos com essa ambição, com vontade de disputar o jogo e conseguimos. Sabíamos que a maior parte do tempo íamos estar em organização defensiva no nosso último setor. A estratégia passava por estarmos num bloco médio-baixo e sairmos em transições, mas num jogo mais apoiado para chegarmos com mais homens ao último terço. Sempre que conseguimos ligar o jogo chegámos com perigo à baliza do Sporting, tivemos algumas ocasiões na primeira parte, o Sporting também. Mérito para o Sporting, estamos a defrontar o campeão nacional, tem grandes dinâmicas e estão com a moral em cima, muito confiantes. Na segunda parte não estivemos tão bem, eles chegaram com mérito ao golo. Tivemos a reação, conseguimos chegar ao empate e foi pena nos últimos minutos sofrer um golo de penálti, mas é o futebol.»

[Pensava em conseguir uma surpresa?]

«Acreditamos antes do jogo e a primeira parte fez-nos crescer no jogo e ganhar confiança. Acreditar até ao fim e ultrapassar a eliminatória era o objetivo, independentemente de estar a jogar na casa do campeão nacional. Dar os parabéns aos jogadores pela atitude, pela entrega e pelo crer. Honrámos a camisola que vestimos e o povo que representámos e veio cá e os que estão em casa a torcer por nós. Queríamos muito passar a eliminatória, estamos num ciclo menos positivo no campeonato, queremos transferir esta vontade para o campeonato e dar muitas alegrias aos adeptos.»

[Maus resultados na II Liga]

«Não tem corrido tão bem por pormenores, na maioria dos jogos temos sido superiores e temos tido ocasiões para fazer [golo], não conseguimos e os adversários numa oportunidade conseguem. A equipa vai perdendo confiança, há uma certa desconfiança no processo que é normal, mas estes jogadores são excelentes profissionais e temos tudo para, unidos, conseguirmos as vitórias.»