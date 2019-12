Declarações do treinador do Varzim, Paulo Alves, na sala de imprensa do Estádio do Varzim Sport Club, após a vitória por 2-1 ante o Anadia, que garantiu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal. Palavras do técnico sobre o avançado colombiano Leonardo Ruiz, cedido pelo Sporting ao Varzim e que, esta terça-feira, fez o 11.º golo em 14 jogos em 2019/2020:

«Claro que conto mantê-lo [até final da época] e vai nos ajudar. O segredo é a equipa no seu todo ter confiança, desenvolver bom futebol e toda a gente beneficia com isso. Isso tem acontecido, o Leonardo não tem tido um passado recente fácil, nos últimos dois anos pouco ou nada jogou, mas reconheço-lhe e já lhe reconheci um valor incrível, é um finalizador-nato e está feliz, bem integrado, o grupo é bom.»

«Este tipo de pontas de lança necessita de um jogo que vá de encontro às características dele e é isso que tentamos fazer. As coisas têm resultado, é bom para ele, para a equipa e esperamos que o Leonardo nos continue a ajudar e que a equipa continue a ajudar o Leonardo. Ele é um jogador típico de área, nove, a jogar de costas para a baliza fá-lo de forma exímia e tem uma coisa: instinto de goleador, que não se explica muito. Ou se tem, ou não. Há jogadores assim e felizmente para nós o Leonardo é.»