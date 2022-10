O treinador do Varzim explicou na conferência de imprensa após o jogo qual foi a abordagem estratégia para o jogo do Sporting, que acabou com os leões eliminados da Taça de Portugal.

«Detetámos na nossa análise que o Sporting era fortíssimo a encontrar o jogo interior. E a partir desse momento, quando o jogador consegue rodar e se vira para a frente, geralmente as linhas defensivas eram fixadas. O nosso foco para este jogo era nunca desmontar a linha defensiva e os médios tinham por missão tapar sempre que a bola entrasse por dentro», começou por explicar Tiago Margarido, detalhando em seguida outro aspeto relevante:

«Os médios estavam compactos e a linha defensiva estava mais preocupada com a profundidade e não tanto com o espaço entrelinhas. A bola entrou mais vezes por fora e estávamos confortáveis com isso porque tínhamos três centrais fortes no jogo aéreo. Apesar de o Paulinho ser forte no jogo aéreo, trabalhámos cruzamentos esta semana e felizmente conseguimos anulá-los dessa forma.»

O Varzim bateu o Sporting por 1-0 com um golo aos 70 minutos apontado pelo capitão João Faria, que subiu à área para finalizar um lance de bola parada.