Ditou a sorte que o Varzim, agora na Liga 3, recebesse o Sporting na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Neste início de época, os poveiros têm jogado em casa emprestado, devido às obras no Estádio do Varzim, mas o desejo, garantem, é receber os leões em território poveiro.

«O nosso maior desejo é jogar no nosso estádio. Temos ainda algumas limitações, dadas as obras que encetámos no mesmo não estarem ainda concluídas, mas acreditamos ainda ser possível. Temos um ‘plano B’ já montado, mas não queremos ainda falar no ‘plano B’. Queremos o estádio mesmo pronto a tempo do jogo», afirmou o presidente do clube, Edgar Pinho, citado pela Lusa.

Apesar de estar no terceiro escalão do futebol português, o Varzim não deixa de ter a ambição de ser um tomba gigantes: «Acreditamos que temos capacidade para nos mostrarmos a bom nível nesse jogo. A equipa tem tido um comportamento bastante positivo. É isso que queremos continuar a fazer.»

«Encaramos o jogo contra o Sporting como mais um jogo, que faz parte do calendário das competições. Calhou-nos o Sporting, poder-nos-ia ter calhado o Benfica ou o Serpa. Encararemos o jogo com a seriedade que encaramos todos os jogos. O Varzim motiva-se jogo a jogo, e o próximo está marcado para sábado», atirou.