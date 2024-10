Vítor Paneira, treinador do Varzim, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Boavista:

«Acho que desde o primeiro momento, fomos a melhor equipa. Às vezes na Taça de Portugal acontecem estas surpresas, mas o que eu pedi foi para mantermos a nossa identidade e sermos iguais a nós próprios. Fizemos um jogo extraordinário, fomos muito dominadores e controlámos com facilidade o jogo.

Estas vitórias são sempre moralizadoras, ainda por cima contra um histórico, um dos únicos cinco campeões nacionais, tem cinco Taças de Portugal, tradição enorme e uma massa adepta extraordinária. Nestes jogos é saber desfrutar e nós conseguimos fazer.

Recordando o meu amigo Quinito, nestes jogos atiram-se 11 camisolas para a mesa do balneário e os primeiros que pegarem nela, jogam porque a motivação está lá. O difícil agora é voltar a trazê-los para a terra porque o nosso campeonato não é este. Já vivi isto e o mais difícil é descer à terra, mas os jogadores são de palavra e vão estar concentrados.

[o que pretende na Taça] Gostaríamos sempre de receber um grande, mas se me perguntar se quero seguir em frente, gostava de dar continuidade a isto. A Taça de Portugal é para sonhar e ir o mais longe possível. Hoje demos um passo importante, a equipa continua focada e hoje viram uma equipa de qualidade. Disse ao intervalo que hoje era um bom dia para eliminar o Boavista e foi isso que aconteceu.

[surpreendeu a incapacidade do Boavista em chegar à baliza do Varzim?] O Boavista tem grandes dificuldades e só tem 11/13 jogadores para um campeonato da exigência da Liga portuguesa e tem de fazer uma gestão. Eu percebo o treinador, tem de se focar no campeonato, fez alguma gestão do onze, também prevíamos isso e depois quando as coisas estão do nosso lado, é difícil inverter as coisas».