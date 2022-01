O dérbi entre Rio Ave e Varzim terminou empatado a uma bola.



Os poveiros, penúltimos classificados, surpreenderam e marcaram logo aos seis minutos por Agdon. A resposta dos vilacondenses chegou ainda antes do intervalo por Pedro Mendes. Assistido por Joca, o avançado igualou a contenda aos 37 minutos.



O Rio Ave ficou reduzidos a dez elementos à entrada para os vinte minutos finais depois de Vítor Gomes ter visto o cartão vermelho direto. Apesar da inferioridade numérica, o Varzim não conseguiu aproveitar.



Classificação da II Liga



O empate deixa o Rio Ave com 34 pontos no quarto lugar. A equipa de Luís Freire está a cinco pontos do líder Benfica B embora com menos dois jogos. Por sua vez, o Varzim é 17.º e penúltimo com 12 pontos, a cinco da primeira equipa fora da zona de descida.