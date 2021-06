À chegada da Seleção Nacional, para o primeiro treino em solo húngaro, o pequeno Milan, de nove anos, acenava ao autocarro. A contrastar com a calorosa receção no hotel, na véspera, com muitos portugueses, esta manhã só ele, os pais e uma amiga da família vieram ver os jogadores passar. Uma «comissão de boas-vindas» 100 por cento húngara.

À porta do Estádio Rudolf Illovszky, do Vasas, Milan envergava a camisola do Benfica, mostrando incontido entusiasmo ao ver os campeões da Europa a chegar àquele que será o seu centro de treinos neste Euro 2020.

«Gosto do Benfica. Nunca estive num jogo deles, mas é das equipas que mais escolho para jogar no FIFA», contou-nos o jovem adepto, que sobre a cabeça tinha também um boné azul do MTK de Budapeste.

«Ele joga nos escalões de formação do MTK», esclarece a mãe.

E no Benfica, algum jogador preferido? «Gosto do Pizzi», revela.

Ora, o capitão dos encarnados não faz parte dos convocados da Seleção, pelo que ao Maisfutebol (com prestimosa ajuda de um colega jornalista húngaro, que ajudou na tradução) Milan não tardou a dizer com que jogadores da Seleção Nacional mais gostaria de se cruzar: «Queria muito ver o Ronaldo e o Bruno Fernandes.»

De Ronaldo também tem uma camisola, dos tempos em que ele era o 7 do Real Madrid. É mais pequena, já mal lhe serve, porque as crianças crescem rápido, mas exibia-a como um troféu, sabendo que o ídolo acabara de passar por ele ali mesmo ao pé da estrada.