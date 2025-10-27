«Sofremos sete golos de penálti e não posso apontar nada aos árbitros»
Vasco Botelho da Costa lamenta erros individuais da sua equipa
Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, reagiu à vitória do FC Porto sobre o Moreirense, em duelo da nona jornada da Liga portuguesa, em flash interview concedida ao V+ (2-1). O técnico lamenta o penálti cometido e diz que a sua equipa «controlou» os dragões.
Resultado ingrato?
«Ingrato ou não, vale de pouco. Temos de crescer, porque temos 12 golos sofridos este campeonato e sete são de penálti. Em nenhum deles posso apontar algo à equipa de arbitragem. Nós controlámos o FC Porto, é uma equipa que tem uma ideia muito vincada, sempre a mesma. O FC Porto não fazia nada diferente, tentava atrair-nos à frente, procurar o seis, conseguimos anular os corredores. Há uma ou outra segunda bola que eles ganham e criam perigo, mas é muito penalizador para nós o FC Porto fazer golo num erro claro da nossa parte que não pode acontecer. Ofensivamente temos de crescer, ter mais à vontade e bater menos bolas. Das vezes que pusemos a bola no chão conseguimos ter aproximações perigosas. Em relação ao jogo de Alvalade fomos mais perigosos. Acabámos por mexer cedo mais do que queríamos e pusemos linha de cinco defesas. O golo surge numa bola parada e faz parte.»
Impacto da derrota
«As derrotas, para nós, são sempre oportunidades de crescimento. Não somos candidatos ao título, mas gostamos de olhar para estes momentos como crescimento. Jogar contra o primeiro e conseguir praticamente tudo o que faz... Sabíamos tudo o que o FC Porto ia fazer. Obviamente que, na bola parada, aí sabíamos que era perigoso e que tinha uma vantagem muito grande. Não olho para o resultado.»
Classificação
«Não olho para o resultado nem para a classificação. Nos momentos em que não pressionámos, o FC Porto agride muito pouco os centrais e até há momentos em que parece que não têm ideias. Longe de mim tirar mérito a uma equipa fantástica e bem trabalhada como o FC Porto, mas que está no início do seu processo. Queremos dar continuidade aos bons resultados em Arouca.»