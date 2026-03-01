Declarações de Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, à flash interview da Sporttv, após o empate 1-1 frene ao Casa Pia, na 24ª jornada da I Liga, disputada este domingo, 1 de Março, em Rio Maior.

[Uma partida em que saem daqui com um ponto. Havia espaço para mais?]

Havia. Em primeiro, queria agradecer o apoio aos nossos adeptos, a um domingo, uma viagem longe, vão chegar tarde a casa, amanhã trabalham… Têm estado sempre connosco.

Foi um jogo equilibrado: acho que, se olhar de forma fria, fomos melhore. Controlámos praticamente todos os momentos, mas a espaços. Concedemos oportunidades perigosas à equipa do Casa Pia e, quando assim é, não consigo dizer que merecíamos mais porque a verdade é que estamos a ser muito penalizados por este tipo de situações.

Sempre que estivemos calmos, tranquilos, a cumprir o plano de jogo, conseguimos controlar praticamente tudo o que estava a acontecer. A equipa do Casa Pia está muito compacta, é agressiva, tem dimensão física grande e não é fácil aproveitar espaços para ser verdadeiramente criador.

Não consigo dizer que merecíamos mais quando cometemos estes erros: uma abordagem errada ao lançamento, não era a que estava trabalhada… Uma situação de três para cinco sofremos golo e torna-se complicado. No global, fazemos as coisas bem feitas, conseguimos jogar de forma despreocupada, a impor o que sabemos fazer, mas temos momentos em que facilitamos.

[Olhando para os erros de que falou, no final do campeonato, se o Moreirense ficar a poucos pontos de uma vaga europeia, podem ser esses erros que o justifique?]

Como é obvio, este tipo de situações, com impacto direto nos resultados, têm importância. Mas nós somos o Moreirense: é normal que os jogadores tenham de crescer, de trabalhar e sabíamos que poderia acontecer. Em determinados momentos, custa quando são erros repetidos. O nosso principal objetivo é atingir os 35 pontos: temos 34, ainda não foi hoje, mas vamos com a máxima ambição no próximo jogo na nossa casa.