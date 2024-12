O investimento bem-sucedido a John Textor no Botafogo promete atrair outros milionários. Até porque a Lei brasileira facilita a entrada de investimentos avultados e externos nas sociedades desportivas dos clubes.

Em entrevista à Sky Sports, Evangelos Marinakis reiterou a vontade de investir no Vasco da Gama, garantindo que as negociações estão em curso. O magnata grego, que detém 80 por cento da SAD do Rio Ave, além de Olympiakos e Nottingham Forest, já contratou o diretor desportivo Edu Gaspar, que trabalhou no Arsenal até ao fim de 2023/24.

Em novembro, Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, confirmou o interesse de vários empresários, mas fintou as questões, apontando aos «acordos de confidencialidade». Em todo o caso, os adeptos do «Gigante da Colina» têm motivos para se entusiasmarem com este interesse do grego, de 57 anos.

Além de ter uma fortuna avaliada em 3 mil milhões de dólares (cerca de 2.87 mil milhões de euros), Marinakis vê os seus clubes bem posicionados nos respetivos campeonatos. O Olympiakos é líder isolado na Grécia, o Nottingham é 6.º na Premier League e o Rio Ave é 9.º no campeonato português.

Além do trajeto ascendente em Inglaterra, Marinakis pode gabar-se da conquista da Liga Conferência em 2023/24, pelo Olympiakos.

Na presente temporada do Brasileirão, o Vasco da Gama é 12.º, com 44 pontos – igualado por Grémio e Atlético Mineiro – procurando selar a qualificação para a fase de grupos da Taça Sul-Americana.

O plantel conta com figuras mediáticas como Coutinho, Alex Teixeira e Payet, assim como os bem conhecidos Léo Jardim (ex-Boavista e Rio Ave), Maicon (ex-FC Porto) e João Victor (ex-Benfica).