Philippe Coutinho está de regresso ao Vasco da Gama, informou, esta quarta-feira, o clube brasileiro.

14 anos depois, o médio formado no Gigante da Colina volta ao Brasil, por empréstimo de uma época do Aston Villa.

«O bom filho a casa torna! Philippe Coutinho está de volta ao Brasil e vai vestir a camisa do Vasco da Gama. A contratação do craque formado em São Januário foi finalizada nesta quarta-feira (10/7)», pode ler-se no comunicado oficial.

Agora, aos 32 anos, e depois de uma carreira notável na Europa, e mais recentemente no Qatar, o craque brasileiro volta a vestir com a camisola do Vasco da Gama, depois de ter jogado no Inter, Espanhol, Liverpool, Barcelona, Bayern Munique, Aston Villa e Al-Duhail.

«É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar de volta a casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todos sabem o quanto eu estou feliz e todos estão felizes por este regresso», referiu Philippe Coutinho em declarações aos canais do clube.