VÍDEO: Nuno Moreira assiste e Vasco vence na meia-final da Taça do Brasil
Português assistiu para o empate e deu lugar ao herói da reviravolta sobre o Fluminense
Português assistiu para o empate e deu lugar ao herói da reviravolta sobre o Fluminense
O Vasco da Gama triunfou na primeira mão da meia-final da Taça do Brasil, na receção ao Fluminense (2-1). Na madrugada desta sexta-feira, Léo Jardim (ex-Rio Ave e Boavista) esteve na baliza do “Gigante da Colina”, enquanto Philippe Coutinho (ex-Barcelona e Liverpool) foi titular no meio-campo, atrás de Nuno Moreira, extremo ex-Casa Pia.
No “Flu”, o central Thiago Silva liderou a defesa.
Ainda que o marcador tenha sido inaugurado a favor dos visitantes pelo avançado Serna, aos 22 minutos, Nuno Moreira assistiu o avançado Rayan para o 1-1. Estavam decorridos 50 minutos.
Ao cabo de 53 jogos neste ano pelo Vasco da Gama, Nuno Moreira leva oito assistências e 10 golos.
Entre trocas, o experiente Vegetti, de 37 anos, rendeu Nuno Moreira aos 77 minutos e completou a reviravolta aos 90+4 minutos. O avançado argentino leva 27 golos em 62 jogos neste ano.
A segunda mão da eliminatória está agendada para as 23h30 de domingo. Na outra meia-final, o Corinthians está em vantagem sobre o Cruzeiro, por 1-0, e joga em casa às 21 horas de domingo.