O Vasco da Gama, de Ricardo Sá Pinto, empatou este domingo 1-1 no clássico com o Fluminense, em jogo da 25.ª jornada do Brasileirão.

O Fluminense marcou logo aos 10 minutos, por Wellington Silva, e o Vasco só conseguiu o empate já nos descontos, com um golo de Cano.

O Vasco não vence desde o dia 14 de novembro, quando derrotou o Sport. Desde então, já são sete jogos sem ganhar, sendo quatro empates e três derrotas, a que se soma a eliminação na Taça Sul-Americana.

No Brasileirão, a equipa de Sá Pinto é 17.ª, ocupando o primeiro lugar abaixo da linha de água, com menos três pontos e um jogo do que o Bahia, a primeira equipa em zona segura.