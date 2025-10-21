VÍDEO: Nuno Moreira marca na vitória do Vasco sobre Fluminense
Santos complica contas e perde na receção ao Vitória
O Vasco da Gama triunfou na receção ao Fluminense (2-0), com o extremo Nuno Moreira de início. Na madrugada desta terça-feira, na 29.ª ronda do Brasileirão, Léo Jardim esteve na baliza dos anfitriões, enquanto Philippe Coutinho integrou o trio no meio-campo. No “Flu”, Thiago Silva liderou o setor recuado.
Para alcançar o terceiro consecutivo, o Vasco da Gama beneficiou de um golo de Nuno Moreira. O ex-Casa Pia marcou aos 52 minutos, depois de o avançado Rayan inaugurar o marcador aos 38 minutos. Assim, o extremo português de 26 anos leva seis golos e cinco assistências no Brasileirão.
Este desfecho lança o Vasco da Gama para o oitavo posto, com 39 pontos, a dois do Fluminense (7.º). Na próxima ronda, o Vasco da Gama visita o Bragantino (10.º), na noite de domingo (21h30). Por sua vez, o Fluminense recebe o Internacional (14.º), no sábado (21h30).
No outro encontro desta madrugada, o Santos – com Rollheiser de início e Tiquinho Soares a sair do banco – perdeu na receção ao Vitória (1-0). O único golo foi apontado pelo médio Matheuzinho aos 41 minutos.
Assim, o Santos continua no 16.º posto, com 31 pontos, agora igualado pelo Vitória (17.º), o primeiro emblema em zona de despromoção. No domingo (19h), o Santos visita o Botafogo (5.º), enquanto o Vitória recebe o Corinthians (11.º), no sábado (20h).