Em destaque pelo Vasco da Gama, com seis golos e cinco assistências no Brasileirão, Nuno Moreira segue intocável nos titulares de Fernando Diniz. Depois de marcar ao Fluminense (2-0), o extremo de 26 anos – ex-Casa Pia e formado no Sporting – recebeu rasgados elogios do treinador.

«O Nuno é um dos jogadores mais inteligentes com quem trabalhei. Tem muita inteligência para absorver informação. Acho que vai aprendendo cada vez mais a reconhecer o próprio potencial. Caiu como uma luva no Vasco da Gama, tem muita facilidade a trabalhar comigo. Fico muito feliz.»

«Tem muitos golos e muitas assistências para a posição em que joga. É um jogador extremamente tático e muito solidário, que nos ajuda em todas as fases do jogo», disse Fernando Diniz em conferência de imprensa.

Este desfecho lançou o Vasco da Gama para o oitavo posto, com 39 pontos, a dois do Fluminense (7.º). Na próxima ronda, o Vasco da Gama visita o Bragantino (10.º), na noite de domingo (21h30).