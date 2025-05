O Vasco da Gama de Léo Jardim, João Victor e Nuno Moreira voltou a perder na Taça Sul-Americana, desta feita na visita aos argentinos do Lanús (1-0). Na madrugada desta quarta-feira, na 5.ª e penúltima jornada do Grupo G, o avançado português (ex-Casa Pia), o guarda-redes (ex-Rio Ave e Boavista) e o defesa brasileiro (ex-Benfica) – além de P. Coutinho – foram titulares.

Entre os anfitriões, Salvio – ex-Benfica – esteve em ação até aos 72 minutos.

O único golo foi assinado pelo extremo Ramiro Carrera, aos 53 minutos. Este momento revelou-se decisivo para o Lanús selar a liderança do grupo, com 11 pontos, quatro de vantagem sobre o Melgar. Por sua vez, o Vasco complicou a qualificação para a fase a eliminar, uma vez que totaliza cinco pontos no 3.º lugar.

Ao cabo de três rondas sem vencer, o emblema brasileiro recebe o Melgar na noite de 28 de maio (23h). Em simultâneo, o Lanús encerra esta fase em casa, ante o Puerto Cabello (4.º).

A equipa da Venezuela, comandada pelo português Vasco Faísca, perdeu na receção ao Melgar (1-0). Esta madrugada, o avançado Miguel Tavares (ex-Vizela) foi suplente utilizado, ainda que incapaz de evitar a eliminação do Puerto Cabello, que leva quatro pontos.