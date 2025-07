Na sequência da goleada sofrida no Equador na primeira mão dos “16-avos” da Taça Sul-Americana (4-0), a missão do Vasco da Gama – perante o Ind. del Valle – afigurava-se praticamente impossível. Ora, na madrugada desta quarta-feira, no Brasil, Nuno Moreira e companhia foram incapazes de vencer (1-1).

Além do avançado português (ex-Casa Pia), os anfitriões apresentaram Léo Jardim na baliza e João Victor no centro da defesa. Todavia, o ex-Benfica foi muito criticado pelos adeptos.

O marcador foi inaugurado aos 37 minutos, pelo avançado Spinelli, que encerrou a eliminatória. A resposta do Vasco apenas surgiu aos 66 minutos, pelo avançado Vegetti.

Desta forma, o emblema equatoriano avança para os “oitavos”, agendando duelos com os compatriotas do Mushuc Runa, a 12 e 19 de agosto.

Por sua vez, o Vasco da Gama retoma a ação do Brasileirão na noite de domingo (22h30), no reduto do Bahia (6.º), quando ocupa o 16.º posto.