«Este ano criamos mais oportunidades, mas a bola não entra»
Vasco Matos analisou derrota caseira contra o Famalicão
Vasco Matos analisou derrota caseira contra o Famalicão
*Por Frederico Figueiredo
Vasco Matos, treinador do Santa Clara, lamentou as chances desperdiçadas na derrota com o Famalicão, neste domingo (1-0), e analisou o facto de a equipa ocupar o 14.º posto na tabela.
Análise ao jogo
«Uma primeira parte muito disputada e as equipas muito amarradas taticamente. Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Na segunda parte o Famalicão acabou por ser mais eficaz, tivemos as nossas situações para finalizar e não conseguimos. Sabíamos que ia ser um ano desafiante e é isso que temos visto.»
Oportunidades falhadas
«Às vezes há coisas que não têm explicação. O ano passado marcávamos mais vezes e este ano, onde até criamos mais oportunidades, a bola não entra. Temos de continuar a trabalhar, a criar oportunidades e a bola eventualmente irá entrar. O futebol é mesmo assim, então só temos de continuar a acreditar que a bola vai entrar.»
Tabela classificativa
«É uma classificação que não queríamos, mas temos de a enfrentar. Todos temos essa responsabilidade, vamos trabalhar e perceber que o futebol muda. Isto para mim não é novidade, mas só há um caminho: continuar a trabalhar. temos de ser resistentes mentalmente e acreditar que as coisas vão mudar.»