Declarações de Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa posterior ao Sporting-Santa Clara (2-1):

[Erro de Frederico Venâncio deitou tudo a perder?]

«O erro do Frederico Venâncio não terá impacto na equipa. Tenho muito orgulho nos meus jogadores e naquilo que viemos cá fazer. um excelente trabalho contra uma excelente equipa. Mudámos vários jogadores porque acreditamos em todos os jogadores e demos uma excelente resposta. foi um orgulho tremendo.»

[Tiago Teixeira disse que Santa Clara perdeu tempo]

«Não vou comentar as palavras do treinador-adjunto do Sporting. Aceito e percebo alguma intranquilidade na equipa do Sporting. Estrategicamente procurámos jogar com isso. Em alguns momentos do jogo soubemos sofrer. Até ao golo do Sporting eles foram melhores que nós. Faltou-nos bola para sermos uma equipa diferente. Fizemos seis alterações na nossa equipa. A partir do golo, soltámo-nos mais. Criámos várias ocasiões de golo. Não me lembro de muitas ocasiões do Sporting.»

[Confusão no final]

«Alguma frustração, nada de especial. Apenas algumas reações menos corretas.»

[O que disse aos jogadores para aproveitar momento do Sporting]

«Era claro para nós, sabíamos o que tínhamos de fazer em termos estratégicos, onde deveríamos condicionar o Sporting. Com o passar dos minutos, o Sporting iria ficar intranquilo. Faltou-nos um pouco de critério no momento da recuperação. A partir do momento que sofremos o golo, encostámos o Sporting lá trás.»