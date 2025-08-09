Vasco Matos acredita na necessidade de mudar de chip para a estreia na Liga. O Santa Clara já conta com três partidas para a Liga Conferência, mas isso precisa de ser «esquecido» e, para o treinador, o foco tem de estar neste domingo, no jogo com o Famalicão.

«Temos de rapidamente esquecer a Liga Conferência para nos focarmos no início do campeonato, contra uma boa equipa. Temos de estar muito concentrados, muito focados no nosso trabalho e nas nossas tarefas durante o jogo, porque não esperamos facilidades em Famalicão», referiu, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

A Liga Conferência tem corrido bem, como afirma o treinador dos açorianos. No entanto, Vasco Matos olha para o campeonato como o «grande objetivo».

«A pré-época foi boa, este início da Liga Conferência também tem corrido como nós perspetivámos. Agora sabemos que vamos começar uma nova competição e temos de mudar o ‘chip’ para o nosso grande objetivo que é o campeonato», atirou.

Vasco Matos elogiou o Famalicão, que considerou ser uma equipa «muito forte em casa» e que conta com «excelentes jogadores». Confessou, ainda, que para defrontar este adversário será preciso um Santa Clara no melhor nível.

«O treinador e a ideia de jogo transitam da temporada passada e há já uma consolidação daquilo que é o trabalho que têm desenvolvido. Temos de ser um Santa Clara muito forte, muito concentrado e muito preparado para defrontar este adversário», alertou.

O Santa Clara terminou a Liga em 2024/25 na quinta posição, a melhor classificação de sempre do clube. O técnico de 44 anos defende que a equipa precisa de se manter humilde, mas não nega o desejo de bater contra qualquer adversário.

«Precisamos de muito equilíbrio, muita humildade e de todos os valores que alimentamos aqui diariamente. Vamos ter um Santa Clara com uma identidade muito forte, a querer ganhar em todos os campos, mas sem alterar a sua identidade», destacou.

O Santa Clara visita o Famalicão este domingo, num jogo com apito inicial marcado para as 17h00, no Estádio Municipal de Famalicão, a contar para a 1.ª jornada da Liga, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.