Vasco Matos, técnico do Santa Clara, admitiu uma primeira mão da Liga Conferência menos bem conseguida. No entanto, garantiu que a equipa está pronta para o desafio do segundo jogo. O emblema açoriano, recorde-se, perdeu (2-1) na primeira mão da segunda pré-eliminatória, frente aos croatas do Varazdin.

O treinador de 44 anos realizou, esta quarta-feira, a antevisão à partida da segunda mão, que decorre esta quinta-feira. Matos admitiu alguma falta de experiência, mas não quis «assobiar para o lado».

«Vimos de uma realidade completamente diferente. Não temos essa experiência, mas temos de evoluir. Mas essa evolução de todos aqui dentro só se faz com rigor e com exigência. Não é a assobiar para o lado. Aqui não podemos assobiar para o lado», afirmou.

O Santa Clara não esteve bem na primeira mão, pelo que afirmou Vasco Matos. Para o técnico, «está tudo bem» em assumir isso mesmo. A solução, como partilha, é aprender com os erros.

«A equipa não funcionou coletivamente. Temos de olhar para o jogo [da primeira mão] e isso tem de trazer consequências. Eu não sou aquele treinador que finge que está tudo bem. Não temos de dizer que está tudo bem quando não está tudo bem».

Vasco Matos prometeu uma equipa «preparada» para disputar a eliminatória e aproveitou, ainda, para apelar ao apoio dos adeptos «Precisamos do apoio deles. Espero que venham em força e que compareçam em grande número. Sem dúvida nenhuma que esta equipa merece o apoio», atirou.

Adriano, médio que fez o golo da primeira mão, garantiu que os jogadores estudaram as falhas do primeiro jogo. «Treinámos bastante para amanhã [quinta-feira] minimizar os erros que tivemos no primeiro jogo», reforçou.

O Santa Clara enfrenta o Varazdin da Croácia, numa partida a contar para a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. O apito inicial está marcado para as 18 horas locais (19 horas no continente) no Estádio de São Miguel, nos Açores. O Maisfutebol vai acompanhar tudo AO MINUTO.