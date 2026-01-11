Declarações de Vasco Matos, treinador do Santa Clara, na flash-interview da Sporttv, após o empate 3-3 frente ao Nacional, em jogo em atraso da 16ª jornada, disputado este domingo, 11 de Janeiro, na Madeira.

[Acaba por ser um mal menor o empate?]

Sim. Tivemos uma entrada muito forte no jogo. Fizemos dois golos: depois não podemos sofrer os golos daquela maneira e deixámos o Nacional entrar no jogo. Sabemos que é um campo difícil, uma equipa com muita alma, deram a volta ao jogo, mas a minha equipa nunca desistiu.

Mantivemos sempre o nosso equilíbrio, a identidade e criámos muitas situações na segunda parte. Acabámos, na minha opinião de uma forma justa, por conseguir o empate.

[Faltou eficácia na segunda parte?]

Sim. Tivemos muitas situações. A equipa tem vindo a crescer muito, em termos da qualidade de jogo e hoje mostrámos isso. Fizemos três golos, mas podíamos ter feito muito mais pelas oportunidades que criámos na segunda parte. Este é o nosso caminho: continuar a trabalhar e a fazer evoluir os nossos jogadores. Esta crença é a nossa imagem de marca. Não levamos os três pontos, levamos um e vamos continuar o nosso caminho.

[Na segunda parte, mudou a estrutura. Sentiu que, se a equipa acelerasse mais, podia sair da Madeira com pontos?]

Sim. Sentimos que tínhamos de ir à procura de pontos, obviamente em função do resultado que não nos satisfazia. A equipa sente-se confortável em estruturas diferentes e ficou provado isso. Fomos eficientes na ligação, na chegada aos corredores. Faltou mais dentro da área, podíamos, com mais critério, ter saído daqui com outro resultado.

Quero dar os parabéns ao Nacional. Acho que foi um grande espetáculo.